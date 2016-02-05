"Pasta mumunuzu 40 santim uzaktan söndüremiyorsanız doktora gidin"

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, “Pasta mumunuzu 40 santim uzaktan söndüremiyorsanız göğüs hastalıkları uzmanına başvurun” dedi.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre Yorgancıoğlu, ölüm, sakatlık ve işgücü kaybına neden olan hastalıkların başında akciğer kökenlilerin geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Normalde dakikada ortalama 15 kez, farkında olmadan nefes alıp veriyoruz. Akciğer hastaları bunu bilinç düzeyinde yapıyor. Çünkü zorlu nefes alıp veriyorlar. Ciğerlerindeki havayı tam boşaltamıyorlar. Akciğerleri şişkin kalıyor. Akciğerde hava kaldıkça da nefes almada zorlanıyorlar. Bu yüzden bizim için solunum testleri (nefes ölçümü) önemli bir gösterge.



Ancak bu konuda yeterli bilinç yok. Her sene kutlanan yaş günleri bunun için bir fırsat. Kişi pasta mumunu 40 santimetre uzaktan söndüremiyorsa bunu bir işaret saymalı. Ve göğüs hastalıkları uzmanına başvurarak, solunum kapasitesini gösteren testi yaptırmalı. Üfleyememesi başta astım, KOAH, akciğerin katılaşmasıyla giden hastalıkların belirtisi olabilir.”

"Ünlüler de kampanyaya katılacak"

Erişkinlerin hayatında bir kez, sigara içenlerin, KOAH, astım vs. hastalarının yılda bir kez solunum testi yaptırması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yorgancıoğlu kampanyalarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Kampanya filminde hazırladığımız özel tasarım pastadaki mumlara öncelikle hastalarımızın üflemesini istedik. Sonrasında ünlülerin bu kampanyaya katılımlarını rica edecek ve çıkan esprili görüntüleri film haline getireceğiz.”