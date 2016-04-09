Pasifik Okyanusu'nda kaybolan üç kişi bulundu



Küçük tekneleriyle kayboldukları bildirildikten üç gün sonra Pasifik Okyanusu'ndaki ıssız bir adada bulunan üç kişinin can yelekleri ve palmiye yapraklarıyla yere ‘'HELP'' (İmdat) yazdıkları ve bu sayede arama çalışmalarına katılan bir Amerikan askeri uçağı tarafından keşfedildikleri bildirildi.

Amerikan Sahil Güvenliği uçak mürettebatının kayıp kişilerin yakınlarına ve Guam Adası'ndaki bir yardım birimine durumu haber verdiğini ve kurtarılan 3 kişinin Mikronezya'daki Pulap'a getirildiğini açıkladı.

Arama çalışmaları kapsamında kayıp kişilerin 17 saat boyunca 280 kilometrelik bir alanda uçak ve çok sayıda kargo gemisiyle arandıkları kaydedildi.