Pasifik Okyanusu'nda aşk başka



Ahtapot aslında sosyal ilişkileri güçlü olmayan hayvanlardan sayılıyor. Hayvan bilimciler, bunları kendilerine has tavırları olan ve pek sevecen olmayan hayvanlar olarak tanımlıyorlar. Normal olarak yalnız yaşamayı yeğleyen ahtapotlar büyük bir olasılıkla sadece türlerinin devamını garantiye alabilmek için birbirlerine yaklaşıyorlar.

Ahtapotların eşleşmesi de oldukça maceralı, özellikle de erkek hayvanlar açısından. Zira dişi ahtapota göre daha küçük olan erkek hayvan, dişi tarafından icabında tam zamanında önüne gelmiş bir yem olarak algılanabiliyor.

Erkek ahtapotun işi zor

Ayrıca erkek ahtapotların çiftleşmedeki işi de oldukça zor. Birçok deniz hayvanında olduğu gibi sadece spermlerini bırakması yetmiyor. Erkek ahtapot kaşık şeklindeki özel bir kol yardımıyla spermini dişinin dış yüzeydeki bir boşluğuna bırakıyor. Bu işlem esnasında erkek ahtapot bazen kollarının karışması sonucu boğuluyor ve dişi, erkek ahtapotu yiyor.

Almanya’nın Rostock kentindeki Kuzey Denizi balıkçılığı ile ilgilenen Thünen Enstitüsü’nden Daniel Oesterwind, “Ahtapotlar arasında çiftleşme ritüeli yoktur. Çiftleşme çok hızlı bir biçimde, iki çift birbirini bulduğu anda gerçekleşir” diye konuşuyor ve ekliyor: “Çiftleşme sırasında erkek ahtapot, dişi ile arasına mümkün olduğunca büyük bir mesafe koymaya çaba gösterir, sperm paketini bırakır ve oradan hemen kaçıp gider.”

Pasifik Okyanusu'nda 'romantik aşk'

Ne var ki Amerikalı araştırmacılar belirli bir ahtapot türünde tamamen farklı bir çiftleşme tarzı keşfetmişler. Kalifornia Bilimler Akademisi'nden (California Academy of Science) bilimciler, “Larger Pacific Striped Octopus”(LPSO) adında, Pasifik Okyanusu’nda yaşayan bir ahtapot türünde çiftleşmenin hiçbir agresiflik olmadan ve birbirlerini yemeden gerçekleştiğini belirtiyorlar. Bu tür ahtapotların çiftleşme sırasında birbirlerine yaklaşmaktan çekinmedikleri, çok sayıdaki kollarıyla birbirlerine sarıldıkları ve hatta vantuzlarını birbirinin üzerine koyarak, gözgöze geldikleri belirtiliyor.

Bilimciler bu ahtapot türünün neden böyle davrandığının henüz aydınlatılamadığını söylüyorlar. Pasifik Okyanusu’ndaki bu farklı ahtapot türünün bir özelliği daha gözlemlenmiş. Bunlar eşleşme anında ve sarılmış durumdayken birbirlerini besliyor ve hatta avlarını paylaşıyorlar. Ve bunları diğer hayvanlardan farklı kılan bir özellik daha var: Dişi ahtapotlar ilk yumurtlamadan sonra mutlaka ölmüyorlar. Tam tersine, yaşamlarının sonuna kadar sürekli yumurtlayan dişi ahtapotların olduğu da keşfedilmiş.