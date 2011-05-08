T24 - Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Nihat Doğan ile yumruk yumruğa kavga eden Pascal Nouma güvenlik gerekçesiyle yarışma dışı bırakıldı.

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri yapılan “Survivor Ünlüler-Gönüllüler” yarışmasında, Nihat Doğan ile kavga eden Pascal Nouma, diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, kavga sonrasında yapılan “Ada Konseyi”ne şunları söyledi:

“Bugün talihsiz bir olay yaşadık. Çok zor şartlarda sinirlerin gerilmesi çok normal. Ancak oyunda gördüklerimiz kabul edilebilir şeyler değil. Biz prodüksiyon olarak bunu yaşamak istemiyoruz. Bugün yaşadığımız olaylar, güvenlik açısından karamsarlık yarattı. Olayların buradan nereye gideceğini göremiyoruz. Şu anda adada güvenlik tehlikesi var. Ekibim ve Show TV, birlikte bir toplantı yaptık. Bundan sonra adada güvenlikten emin olamayacağımız için Pascal Nouma’yı diskalifiye ettik.”



Pascal'la Nihat yumruk yumruğa!

Pascal’ın bu açıklamanın yapıldığı konseye katılmasına izin verilmedi. Ancak daha sonra adaya götürülen Pascal, diğer yarışmacılara veda etti. Pascal’ın adaya gittiği anlarda Nihat Doğan adada değildi. Pascal bir-iki gün içinde adayı uçakla terk edecek.



Nihat'la yumruklaştı

Pascal Nouma ile Nihat Doğan arasında önceki gün yaşanan kavga, Doğan’ın Ebru Destan ve diğer kadın yarışmacılar için söylediği “Ben onları ekmek arası kaşar gibi yerim” sözleriyle başladı. Doğan’ın bu konuşması üzerine Nouma, hışımla üzerine yürüdü. Taner ve Tevfik, yumruk yumruğa gelen ikiliyi ayırmaya çalışırken Asena bayıldı.





Habertürk - Rahşen Gülşan