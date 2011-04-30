Pascal Nihat'ı dövdü mü?

T24

İşte Acunmedya'dan yapılan o açıklama:Nihat Doğan ile Pascal Nouma’nın kavga ettiği haberi baştan aşağıya hayal mahsulüdür.Nihat Doğan ile Pascal Nouma hiçbir zaman saygı çevçevesini aşan bir tartışma yaşamamış olup aksine “Birleşme Partisinde” beraber eğlenmişlerdir. Dünya ile iletişimi kopuk, ve gerçeği sadece bizden öğrenilebilecek bir adadan çıkartılan hayal mahsulü bu haberleri anlamakta zorluk çekiyoruz.Bu görüntüler, Pazar gecesi Survivor’da yayınlanacaktır.Acunmedya