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Pascal Nihat'ı dövdü mü?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıNDA Nihat Doğan ve Pascal Nouma’nın kavga ettiğine dair

30 Nisan 2011 03:00

T24 - Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıNDA Nihat Doğan ve Pascal Nouma’nın kavga ettiğine dair çıkan haberlere Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Ilıcalı basında yer alan haberle ilgili "hayal mahsulü" yorumunu yaptı.



İşte Acunmedya'dan yapılan o açıklama:

Nihat Doğan ile Pascal Nouma’nın kavga ettiği haberi baştan aşağıya hayal mahsulüdür.

Nihat Doğan  ile Pascal Nouma hiçbir zaman saygı çevçevesini aşan bir tartışma yaşamamış olup aksine “Birleşme Partisinde” beraber eğlenmişlerdir. Dünya ile iletişimi kopuk, ve gerçeği sadece bizden öğrenilebilecek bir adadan çıkartılan hayal mahsulü bu haberleri anlamakta zorluk çekiyoruz.Bu görüntüler, Pazar gecesi Survivor’da yayınlanacaktır.Acunmedya


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