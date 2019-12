-PAŞALI'NIN ÇOCUKLARINA DEVLET ELİ ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Boşandığı kocası İstikbal Yetkin tarafından öldürülen Ayşe Paşalı'nın ilk ve ortaöğretimde okuyan biri 16, diğeri 12 yaşındaki kız çocuklarına sosyal ve psikolojik desteğin yanı sıra ekonomik destek de veriliyor. Ayşe Paşalı'nın öldürülmesinden sonra Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, Paşalı'nın kız çocuklarının kaldığı dayı evinde incelemelerde bulundu. Kız kardeşlerin, dayıları Ahmet Paşalı'nın yanında kalmaya devam etmek istedikleri ve bunun için devletin korunma talebini kabul etmedikleri ifade edildi. Dayı Paşalı, yeğenlerini devlet kurumları bakımına vermek istemediğini ve onların vasisi olmak için mahkemeye başvurduğunu söyledi. İlk ve ortaöğretimde okuyan Paşalı kardeşlerin bakımını üstlenen Dayı Ahmet Paşalı'ya her bir yeğeni için aylık 350 TL ekonomik desteğin sağlanmasına inceleme sonunda karar verildi. Dayı Ahmet Paşalı'ya ocak ayından itibaren her ay 700 TL ödeme yapılacak. -''SAĞLIK TEDBİRİ KARARI İSTENDİ''- Babaları İstikbal Yetkin'in anneleri Ayşe Paşalı'ya yönelik uyguladığı her türlü şiddete tanık olan kız kardeşlere, sosyal ve psikolojik destek verilmeye devam ediyor. Yaşadıkları travmanın üstesinden gelebilmeleri için sosyal hizmet uzmanları ve psikologların sürekli gözetiminde olan kız kardeşlerin, bir üniversitenin psikiyatri servisinde tedavileri sürüyor. Kız kardeşlerin 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre ruhsal ve fiziksel sağlığının korunması ve tedavisi için geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna yönelik olarak ''sağlık tedbiri'' kararının alınması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çocuk Mahkemesine başvuru yapıldı. -KIZ KARDEŞLERİN DURUMU TAKİP EDİLECEK- Paşalı kardeşlerin sosyal ve psikolojik durumlarının Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından sürekli izleneceği, ayrıca çocukların bakımını üstlenen Dayı Ahmet Paşalı'nın evine belli aralıklarla ziyaretler yapılarak kız kardeşlerin durumunun yakından inceleneceği belirtildi.