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Politika

Partisinin kuruluşunu açıklamaya hazırlanan Akşener ve Çıray 1995'de DYP saflarındaydı

"Meral Akşener'i siyasete kazandıran Tansu Çiller'di"

24 Ekim 2017 11:34

25 Ekim Çarşamba günü partisinin kuruluşuna ilişkin açıklama yapmaya hazırlanan Meral Akşener'in partisine CHP’den milletvekili düzeyinde katılımıyla kamuoyunda tartışmalara neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa ederek Akşener saflarına geçti. Kulislerde, Çıray’ın yeni partiye geçişiyle ilgili epeyce yorumlar yapılırken Akşener cephesi iki ismin geçmişten gelen siyasi hukuklarıyla durumu aktardı.

İki ismin 1990’lı yıllarda Tansu Çiller’in genel başkanlığı döneminde DYP’de siyaset yaptıkları görülüyor. 1957 yılı doğumlu Aytun Çıray, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapıyor. 1997 yılında kendi isteği ile istifa ederek müsteşarlık görevinden ayrılıyor ve 1995 yılında DYP'den milletvekili adayı oluyor. Meral Akşener’i siyasete kazandıran Tansu Çiller oluyor. Akademik bir geçmişten gelen Akşener de, 1995 yılında siyasete atıldığı Doğru Yol Partisi'nde (DYP) Tansu Çiller'e yakın isimlerden biri olarak biliniyor. 3 Kasım 1996 tarihinde Türkiye'yi sarsan Susurluk kazası sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Mehmet Ağar yerine Akşener geçiyor. Daha sonraki süreçlere bakıldığında Akşener ve Çıray ayrı partilerde siyasi  yaşamlarını sürdürüyor. 2011 yılında CHP İzmir milletvekili olarak seçilen Çıray, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar seçildi. 23 Ekim’e kadar CHP’de kaldı.

DYP’nin eskileri ne dedi?

Adalet Partisi (AP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) döneminde görev alan ünlü siyaset simalarından Esat Kıratlıoğlu, T24’e Aytun Çıray’ın, DYP’li olduğunu ancak partinin bir milletvekili olmadığını söyledi. Kıratlıoğlu, her iki ismin DYP’de bir dönem siyaset yaptığını ifade etti.

DYP döneminin gurup başkanvekili Turhan Güven de T24’e, Çıray’ın DYP’nin iktidarlığı döneminde  Sağlık Bakanı müsteşarı  olduğunu ve daha sonraki süreçte DYP’den milletvekili aday adayı olduğunu  söyledi. Çıray’ın ilerleyen süreçte Genel Başkan yardımcılığı da yaptığını ifade etti. Akşener’in, Çiller tarafından 1995 yılında DYP’ye getirdiğini söyledi. 

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