Partisi 16 yıldır iktidarda; Bakan Soylu: Bu seçim makûs talihimizi yenme seçimidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ‘makus talihi yenme’ seçimi olduğunu söyledi. Soylu, “Birileri bu uyuyan devin uyanmasını istemiyor" ifadelerini kullandı.

Cuma günü Şırnak’ı ziyaret eden Soylu bu arada kayyım belediye başkanlarıyla bir araya geldi. AKP Şırnak İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Soylu burada partililere seslendi. Seçimlerle ilgili konuşan Soylu, "Bu seçim yeni bir başlangıç yapma seçimidir. Bu seçim, hem kazandıklarımızı muhafaza etme-koruma hem de elimizi geleceğe uzatma seçimidir. Bu seçim makûs talihimizi yenme seçimidir. Birileri bu uyuyan devin uyanmasını istemiyor” dedi. Soylu, şöyle devam etti:

“Etrafındaki coğrafyaya, bütün dünyaya Anadolu medeniyetini anlatılması ve bu medeniyetinin bütün zenginliğini, kardeşliğini, birliğini, beraberliğini, maneviyatını hissettirmesini bir şekilde oluşturmasını istemiyorlardı. Kimse de sormazdı. Bu kadar büyük bir ülkenin, bu kadar köklü bir ülkenin talihi neden makûs olsun. Bizi aciz olduğumuza, bizi güçsüz inandırmışlardı. Oysa gerçek öyle değildi. Bu millet, güçlü bir millettir. Devletimiz de büyük bir devlettir.

Son 16 yılda gösterdiğiniz gelişme sayesinde hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu seçimde son 300 yılın en güçlü olduğumuz tarihi ile beraber yürüyoruz. Ne yaptılarsa bizi sarsamadılar. Terör, bizi yıkamadı. 6-7 Ekim olaylarında, çukur hadiselerini ortaya koydular, bizi yine sarsamadılar. Gezi'yi yaptılar, yine sarsamadılar. Son melanetleri 15 Temmuz'u yaptılar, millet çıplak elleri ile beraber tankların önüne çıktı ve kazanımlarına, devletine, ülkesine, demokrasisine, hukukun üstünlüğüne sahip çıktı. Şimdi aynı kararlılıkla, şimdi aynı sahiplenmeyi, göstermek durumundayız. Kazandıklarımızı geri vermeyelim.”

"HDP, belediyeleri terör örgütünün adeta şubesi haline getirmişti"

Şırnak’ta yapılan yatırımları da gündeme getiren ve bölgede etkin olan HDP’yi ‘belediyeleri terör örgütünün şubesi’ haline getirmekle suçlayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"3 katrilyon üzerinde harcama yaptık ve bütün bu rakam esas itibarıyla, bir taraftan bütün bunlar gerçekleştirilirken yapılan 5 bin 731 konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edilmektedir. Kalan binalar da tamamlandıktan sonra teslim edilecektir. Eskiden yapılanları siz görüyorsunuz, peki bu paralar nereye gidiyor. Bu paralar teröre, bu ülkenin beraberliğini ortadan kaldırmaya gidiyordu. Her şey daha güzel olacak. Hayvancılık burada daha çok gelişecek, daha yeni başladık. Analar sizlere söylüyorum; bu huzuru geri almalarına, çocuklarınızın geleceklerini çalmalarına müsaade etmeyin. O maskeli yüzleriyle beraber bu milletin değil, başkalarının sözleriyle neler yaptıklarını gördük. Kardeşi kardeşe nasıl düşürdüklerini, evlerinizi nasıl tahrip ettiklerini, bizi umutsuzluğu nasıl sevk ettiklerini hepsini gördük. Yeniden Türkiye'yi, yeniden Güneydoğu Anadolu'muzu yeniden Kürt kardeşlerim üzerinden ortaya koyacakları hesaplarla birlikte bu coğrafyayı, bölgeyi karıştırmalarına ne olursunuz müsaade etmeyin. Elbette ki bütün bunları söylerken de şunu çok net bir şekilde ifade etmeliyim; yıllardır Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri HDP yönetti. Terör örgütünün adeta şubesi haline getirmişti."