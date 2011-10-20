-Partilerden genel görüşme için önerge TBMM (A.A) - 20.10.2011 - AK Parti, CHP, MHP ve BDP, terör konusunda genel görüşme açılması için TBMM Başkanlığına önerge verdi. AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş, Ayşe Nur Bahçekapılı, Ahmet Aydın ve Mahir Ünal'ın imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde, Hakkari'de yaşanan menfur terör saldırısında 24 askerin şehit olması, 18 askerin yaralanmasının milleti derinden üzdüğü kaydedildi. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan terörün, TBMM'de tüm boyutlarıyla değerlendirilmesinin, parti gruplarının ve milletvekillerinin görüş, önerilerinin alınmasının terörle mücadele süreci açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Önergenin gerekçesinde şunlar kaydedildi: ''Terör konusunda Meclisimizin ortak bir duruş sergilemesinin terör örgütünün hain emellerini boşa çıkaracağına; milletimizin hissiyatını tahrik etmeye, ülkemizdeki birlik ve kardeşlik ortamını baltalamaya yönelik çabalarını akim bırakacağına inanıyoruz. Terör eylemleri, milletimizin desteği, Hükümetimizin, kurum ve kuruluşlarımızın fedakarane çalışmaları ve Meclisimizin samimi gayretleriyle mutlaka sonuçsuz bırakılacaktır. Bu hususlar, çerçevesinde terör olayları ve terörle mücadele çalışmaları hakkında yüce Meclisimizin bilgilendirilmesi ve Meclisimizin görüş ve değerlendirmelerinin alınması önemli bir katkı anlamını taşıyacaktır'' CHP Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce, Emine Ülker Tarhan ve Akif Hamzaçebi de TBMM Başkanlığına verdiği önergede, terör konusunda genel görüşme açılmasını istedi. Genel görüşme önergesinin gerekçesinde, terör olaylarının bir süreden beri önemli boyutlarda arttığı, terörün kırsal alanlardan şehirleri de içine alacak şekilde genişlediği bir sürecin yaşandığı ifade edildi. Bu sürecin, ulusal bütünlüğü ve toplumsal barışı tehdit eder noktaya ulaştığı savunulan gerekçede, ''Siyasi iktidarın kamuoyundan gizli gündemi ve meşruiyet zemini dışında attığı adımlar nedeniyle bugün Türkiye, bir kaos ortamına taşınmaktadır'' iddiasında bulunuldu. Gerekçede, ''2002'den itibaren terör konusunda yaşanan önemli dönüm noktalarında, iktidarın çelişkili uygulamaları, edilgen tutumunun, terörün bugünkü noktaya gelmesinin en önemli nedeni olduğu'' savunuldu. -''Bu sonucun sorumlusu...''- MHP Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır ve Oktay Vural, ''etnik bölücü terör örgütünün artan saldırıları karşısında alınması gereken tedbirlerin tartışılması için genel görüşme açılması'' talebini içeren önergeyi TBMM Başkanlığına sundu. Önergenin gerekçesinde, ''terör konusunda bugün yaşananların bir sonuç'' olduğu ifade edilerek, ''Bu sonucun oluşmasını önlemenin sorumlusu ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır'' denildi. -BDP de önerge verdi- BDP adına Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Hasip Kaplan'ın imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde ise hükümetlerin bugüne kadar sorunu hep ''askeri yöntemlerle çözmeye çalıştığı'' iddia edildi. 27 yıl süresince sorunların çözülmesi yerine giderek daha da ağırlaştığını, son iki günde ''Güroymak ve Çukurca'da otuzu aşkın asker, güvenlik görevlisi, sivilin yaşamını yitirdiği'' belirtilen gerekçede, ''Tarihsel, siyasal, sosyolojik, ekonomik, kültürel boyutları olan sorunun temelden ele alınması, barışçıl demokratik yollardan Mecliste çözülmesi, diyalog ve uzlaşı yollarının açılması zorunlu olmuştur'' denildi.