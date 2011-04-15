-PARTİLER MEYDANLARA İNİYOR ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa süre kalırken, siyasi partilerin seçim mesaisi de başlıyor. 22 Nisan'da seçim bildirgesini açıklayacak olan CHP'de seçim gezileri 24 Nisan'da Samsun'dan başlayacak. 81 ili ve bazı büyük ilçeleri gezmeyi planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarının 11 Haziran günü İzmir'de son bulması bekleniyor. Aynı gün birden çok ile gidecek olan Kılıçdaroğlu, zaman zaman da helikopter kullanacak. -MHP'DE MESAİ 19 NİSAN'DA BAŞLIYOR- MHP ise seçim çalışmalarına 19 Nisan'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı ile başlayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Nisan'da Ankara'da Anadolu Gösteri Merkezi'nde il yöneticileri ve milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıtacak. Tanıtımla seçim startını verecek olan Bahçeli, sonraki günlerde il ziyaretleri gerçekleştirecek. -İLK GEZİ ANTALYA'YA- Necmettin Erbakan'ın vefatından sonra Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Mustafa Kamalak da ilk geziyi Antalya'ya gerçekleştiriyor. 3 günde 6 il dolaşmayı planlayan Kamalak, Antalya'nın ardından cumartesi günü ise Konya'da olacak. Kamalak, Necmettin Erbakan'ın 1969 yılında bağımsız adaylığı ile Milli Görüş hareketini başlattığı Konya'da yoğun bir program gerçekleştirecek. Kamalak, 17 Nisan Pazar günü ise 4 ile birden gidecek. İlk olarak İstanbul Grand Cevahir Otel'de İstanbul adaylarının tanıtım toplantısına katılacak olan Kamalak, daha sonra sırasıyla Kocaeli, Sakarya ve Düzce'ye giderek burada il teşkilatlarının düzenlediği programlara katılacak. Kamalak, Türkiye genelinde tam bir seçim seferberliği başlattıklarını vurgulayarak, 12 Haziran seçimlerine kadar yoğun bir program uygulayacaklarını söyledi. -KURTULMUŞ İLK OLARAK DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA- HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ise seçim çalışmalarına, 17 Nisan Pazar günü Anadolu Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtımı ile başlayacak. Kurtulmuş daha sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini gezerek, vatandaşlardan oy isteyecek. Numan Kurtulmuş, çok kısa bir sürede partilerini kurarak seçimlere katılma hakkı elde ettiklerini söyledi. Kuruluşlarının ardından Anadolu'yu karış karış dolaşarak parti programını anlattıklarını ifade eden Kurtulmuş, çözüm odaklı projeleri ile de kısa sürede vatandaşların gönlünü kazandıklarını söyledi. Milletin derdiyle dertleneceklerini de belirten Kurtulmuş, HAS Parti kadrolarının bu ülkeyi yönetecek donanıma sahip olduğunu vurguladı. -DSP 85 SEÇİM BÖLGESİNDE OLACAK- DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ise pazar günü seçim bildirgelerini Parti Meclisi'ne (PM) sunacaklarını ardından da seçim çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. 85 seçim bölgesinin tamamında adayları olduğunun altını çizen Erçelebi, ''Genel Başkanımız başta olmak üzere, benimle birlikte 15 kişilik kadro sürekli çalışacak. 85 seçim bölgesinin tamamına gideceğiz'' dedi. En fazla kadın aday ile en genç adayın DSP'de olduğuna dikkati çeken Erçelebi, ''DSP'de diğer partiler gibi 'İthal aday' yok. Tüm adaylarımız örgütten gelen ve yörenin insanları. Bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz'' diye konuştu. Büyük Birlik Partisi (BBP) ise 24 Nisan Pazar günü düzenleyeceği etkinlikle adaylarını tanıtacak, ardında seçim çalışmalarına başlayacak.