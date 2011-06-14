Parolayı söyleyemeyen uzman çavuş şehit oldu!

T24

Olay, Ovacık İlçesi Aşağıtorunoba Köyü'nde 2 Haziran günü meydana geldi. Aşağıtorunoba Jandarma Karakolu'na bir grup teröristin saldıracağı ihbarı üzerine, karakolda görevli bir grup asker, Çemberlitaş Mevkii'nde ormanlık alanda pusu görevine çıktı. Gece saatlerinde, bulunduğu yeri değiştiren jandarma uzman çavuş Samet Karslı'ya diğer arkadaşları parolayı sordu. Silah arkadaşlarının ısrarlı sorularına rağmen, parolayı söylemeyen Karslı'ya, ateş açıldı.Arkadaşlarının silahlarından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Karslı, helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırılıp, buradan Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Yoğun bakım ünitesinde 10 gündür tedavisi süren Karslı, bu sabaha karşı şehit oldu.Şehit uzman çavuş Karslı için bugün Elazığ Asker Hastanesi'nde tören düzenlendi. Basın akapalı yapılan Törene Elazığ Valisi Muammer Erol, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Elazığ 8'inci Kolordu Komutan Vekili Korgeneral Galip Mendi, askeri ve mülkü erkan katıldı. Törenin ardından şehit Samet Karslı'nın cenazesi Elazığ Havaalanı'na götürülerek, buradan toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'ne gönderildi.