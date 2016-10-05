"Parmaksız FETÖ'cüyü F-16 pilotu yaptılar"

İzmir'de yürütüle 'FETÖ' soruşturması kapsamında ifade veren bir tanık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Gülen cemaati mensuplarının torpille savaş pilotu yapıldığını söyledi. "İşaret parmağı olmayan bir kişiyi F-16 pilotu yaptılar" diyen tanık, sınavı geçemeyen bir başka pilot için de yönergenin değiştirildiğini ifade etti.

Habertürk'ün haberine göre, darbe girişimine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasındaki tanık ifadesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçuş okulundan 2013'te mezun olan ve darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen A.E.'nin sol işaretparmağının olmamasına rağmen pilot yapıldığı anlatıldı.

Pilotluk için fiziki, psikolojik ve dayanıklılık yeterliliklerinin çok hassas şekilde değerlendirildiğini hatırlatan tanık, normal şartlarda parmağı olmayan bir kişinin pilot adayı dahi gösterilemeyecekken örgüt mensubu bazı doktorların A.E. için ‘uçuşa elverişli’ raporu düzenlediğini, önündeki engellerin kaldırılarak daha sonra pilot olduğunu söyledi.

Tanık, "Uçuş okulunda bazı uçuş öğretmenleri teğmenin sol işaret parmağı olmadığını fark ederek bu kişinin pilot olamayacağını dönemin komutanlarına bildirdi. Hatta bazıları bu öğrenciyle uçmayı reddetti. Olumsuz bildirimlere rağmen pilot olan bu asker, daha sonra FETÖ ile irtibatı ortaya çıktığı için ihraç edildi" dedi.

Hepsi darbe girişiminde

'FETÖ'nün asker doktorlar içinde ve uçuş okulunda güçlü bir yapıya sahip olduğunu savunan tanık, ifadesinin devamında şunları anlattı:



"Yine aynı şekilde 15 Temmuz gecesi Konya'dan darbe girişimine katıldığı tespit edilen Üsteğmen F.Ö. uçuş okulunda yetenek konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı 125'inci Eğitim Filosu’nda görevli ve devletine bağlı olan pilotlardan yüzbaşılar R.A., B.K. ile E.Ç., bu kişinin pilot olamayacağı kanaatine vardı. Ancak darbe girişimine katılan ve FETÖ üyesi olduğu belirlenen binbaşı rütbesindeki K.C, N.K. ve diğer komutanlar tarafından korunan F.Ö.'nün, pilot olması sağlandı."

Tanık ifadelerinde, darbe girişimi gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı’nı bombaladığı belirlenen ve TSK'dan ihraç edilen pilotlardan Kurmay Yüzbaşı Ekrem Aydoğdu hakkında da bilgiler yer aldı. Aydoğdu'nun, pilot adayı eğitimi sırasında "uçağı kullanma" bölümünde başarılı olamadığını, buna rağmen Gaziemir Hava Sınıf Okulları’na gönderildiğini, komutanların yer aldığı "uçuş kurulu"ndan kendisine yeniden hak tanınması üzerine "uçuş eğitimi"ne devam ettiğini aktaran tanık, şöyle devam etti:

Eğitimi zor tamamladı

"Aydoğdu, ilk uçuş eğitimini zor bela tamamlayabildi. İkinci aşamada T37C uçağında eğitime başlayan Aydoğdu, bu uçak tipinde de yetenekten elendi. O dönemdeki yönerge gereği uçuştan direkt ilişiğinin kesilmesi gerekiyordu. Ancak karanlık güçler tekrar devreye girip yönergeyi değiştirdiler. Hiçbir teğmene hak bile verilmezken ona, ikinci kez, üstelik yönerge değiştirilerek hak verildi. Aydoğdu'nun özellikle pilot yapılmaya çalışılması bizim kafamızda hep bir soru işareti olarak kaldı. Hatta kendi aramızda, 'bunun arkasında bir güç var, onu sürekli kolluyor' diye düşünüyorduk. Bu düşüncenin etkisiyle de aramızda, Aydoğdu için ‘Mason Ekrem’ lakabını kullanıyorduk.

F-16 kullanmak istemedi

T37 uçuş eğitimlerini bitirdiğimizde bir uçuş başarı sıralaması yapılıyordu. Normalde, Aydoğdu'nun ikinci kez uçuş kuruluna kalması nedeniyle sıralamanın en altında kalıp helikopter pilotu olacağı tahmininde bulunuyordu. Aydoğdu, o dönem komutan kanaatleri devreye sokularak sıralamada üst sıralara çıkartıldı ve savaş uçağı pilotu oldu."

FETÖ'nün bu sayede vatansever birçok pilot adayının hakkını yediğini ifade eden tanık, Aydoğdu'nun T38 uçağındaki eğitimini tamamlamasının ardından kendine güvenmediğinden F-16 savaş uçağını kullanmak istemediğini de aktardı.

Gerçek pilot böyle yetişiyor

Savaş uçağı pilotları, yetiştirilme sürecinde birçok zorlu aşamadan geçiyor. En başta fiziki yeterlilik, sağlık ve psikomotor testlerini geçmeleri gerekiyor. Hava Harp Okulu’nu bitirince detaylı uçucu sağlık muayenelerinde uygun bulunanlar, bu kez pilotaj eğitimine alınıyor.

Pilot adaylarına yer eğitimlerinde G kuvveti testleri uygulanıyor. 9G’ye kadar kuvvet uygulanan bu eğitim, savaş pilotluğunda en zorlu aşamalardan biri.