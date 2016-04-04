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Sağlık

Parmaklarını kaybeden işçinin elini karnına diktiler!

İşçinin eli en az altı hafta boyunca karın içerisinde kalacak

04 Nisan 2016 19:28

Plastik fabrikasında makine operatörü olarak çalışan 42 yaşındaki Carlos Mariotti, geçirdiği iş kazası sonucu iki parmağını kaybetti. Doktorlar, Mariotti’nin eli, mikrop kapmaması nedeniyle karnına dikildi.

Habertürk’ün haberine göre, kazada elini kaptıran Mariotti, iki parmağını kaybetti ve sol elinin de büyük bir kısmını yaktı. Elinde oldukça az deri kalan Mariotti için doktorlar tıp dünyasını şaşkına çeviren bir yönteme başvurdu. Doktorlar elini kaybetmemesi için Mariotti'nin elini karın boşluğuna diktiler.

Çabuk mikrop kapma riski nedeniyle eli karnına dikilen Mariotti şunları söyledi:

"Ameliyattan uyandığımda, elimi karnıma diktiklerini söylediklerinde kulaklarıma inanamadım." 

Cerrah Boris Brandao, elin en az altı hafta boyunca karın içerisinde kalacağını söyledi.  

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