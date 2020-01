Parmaklarımızı neden kıtlatmamalıyız?

Parmak kıtlatmanın yan etkileri üzerine yapılan araştırmadan çıkan sonuçlar bu tür alışkanlığı olanlar için uyarı niteliğinde. Çünkü araştırmaya göre parmak kıtlatmak, eklemleri zedeleyerek kalıcı hasara yol açabiliyor.

Ntvmsnbc’nin haberine göre, The Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics’da yayımlanan parmak kıtlatması araştırmasını değerlendiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bu alışkanlığın ciddi olumsuz sonuçlar doğurabildiğini söyledi.



Şenbursa, araştırmada parmaklarını kıtlatan (çıtlatan) 300 kişinin eklemlerindeki harabiyetin incelendiğini söyledi:

"Eklemi kıtlatmayı alışkanlık haline getirenlerde yumuşak dokuda zedelenme, kavrama kuvvetinde azalma gibi sonuçlar tespit edildi. Harabiyet eklemi çevrelen bağları hızlı ve tekrarlı bir şekilde gerilmesinin sonucudur. Profesyonel beyzbol atıcılarında da benzer yaralanmalar görülmektedir ancak yaralanmalar daha ciddi seviyededir ve atış için kullanılan koldaki daha fazla eklemi etkiler.”

Baloncuklar patlar ve eklemlerimizden ses gelir

Şenbursa, parmakları birleştirip dışarıya doğru büküldüğünde eklemlerden sesler gelirken, eklem içinde olup bitenleri şöyle anlattı:

“Eklemler iki kemiğin birleşim yerinde bulunur, yumuşak doku ve bağlar tarafından çevrelenir. Vücudumuzdaki bütün eklemlerde sinoviyal sıvı da denilen kalın, berrak eklem sıvısı vardır. Eklemlerinizi kıtlatmak için parmaklarınızı esnettiğinizde, eklemdeki kemikleri birbirinden ayırmış olursunuz. Böylece eklemi çevreleyen yumuşak doku kapsülü de esner. Kapsülün esnemesiyle eklem içindeki hacmi artırırsınız. Bir fizik kuralı olarak ‘hacim artarsa, basınç azalır’. Eklem sıvısının basıncı düştüğünde sıvı içinde çözünmüş halde bulunan gazlar baloncuk haline gelir. Eklem yeterince esnediğinde kapsüldeki basınç düşer ve baloncuklar patlar. Bu patlama eklemlerinizden sesler gelmesine neden olur. Gazların sıvıda tekrar çözünmesi 25-30 dakika sürer ve bu süre içinde eklemlerden ses gelmez. Gazlar çözündüğünde eklemleriniz tekrar kıtlatılabilecek hale gelir.”

Kireçlenmeye sebep olmuyor!

Dr. Şenbursa, eklemleri kıtlattıktan sonra insanların rahatlama hissetmelerinin sebebini ise, “Eklemlerden ‘çıt’ sesinin alınmasından sonra eklem hareketinin arttığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Eklem manipüle edildiğinde eklemdeki hareketi algılayan reseptörler uyarılır ve eklemi çevreleyen kaslar gevşer. Eklemleri kıtlattıktan sonra insanların rahatlama hissetmelerinin sebebi budur” diye açıkladı.

Araştırmayla, parmak çıtlatmanın kireçlenmeye sebep olmadığı da belirlendi.