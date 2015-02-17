Parlamento muhabirlerinden Özgecan Aslan protestosu

Mersin'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın hunharca öldürülmesini ve kadın cinayetleri Parlamento muhabirleri tarafından Meclis'te protesto edildi.

Parlamento Muhabirleri Derneği'nin (PMD) çağrısı üzerine gazeteciler bugün Meclis'e siyah kıyafetlerle geldi.



TBMM Genel Kurulu'nun 15.00'da toplanmasından önce Basın Koridorunda toplanan gazeteciler, ellerinde "Kadın cinayetlerine karşı Mecliste takipçiyiz", "Özgecanlar için Mecliste takipçiyiz" yazılı dövizler ile bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



PMD Başkanı Göksel Bozkurt, dün olduğu gibi bugün de kadına yönelik şiddetin Meclis'te takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Bozkurt, "Parlamento muhabirleri mesleğimizin evrensel ilkeleri çerçevesinde bundan sonra da 'Özgecan’lar öldürülmesin' diye aynı duyarlılık içinde ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla kadına şiddete karşı durmaya, önlenmesi için çaba harcamaya ve gelişmeleri yakından takip etmeye kararlıdır" dedi.