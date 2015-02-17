Özgecan'ın katil zanlısının amcası: Utanç içindeyim, soyadımı değiştirmeyi düşünüyorum

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken'in amcası Behzat Altındöken, "utanç içinde olduğunu ve soyadını değiştirmeyi düşündüğünü" söyledi.

Behzat Altındöken, yeğeninin Özgecan Aslan'ın öldürülmesi olayına karışmasıyla ilgili işlettiği kuyumcu dükkanında gazetecilere açıklamada bulundu. Konuşacak bir şey bulamadığını ve üzgün olduklarını ifade eden Behzat Altındöken, sanık Ahmet Suphi Altındöken'in böyle bir olayı gerçekleştirebilecek bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti.

‘Bu soyadı taşımaktan utanıyoruz’

Behzat Altındöken, bir gazetecinin "Soyadınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi: "Zaten biz onlarla görüşmüyorduk. Bu soyadını taşımaktan utanıyoruz. Bizim kızımızın da başkasının kızının da başına gelse aynı şey. Zor bir durum, utanıyoruz. 70-80 yıllık bir soyad... Yazık, sülalede bir tane kötü insan yok. Soyadımı değiştirmeyi düşünüyorum ama değiştirince ne olacak. Endişe ediyoruz, kötü bir leke ama her aileden bir pislik çıkabilir ama biri çıkınca herkesin başı yanamaz. Allah kimsenin başına vermesin, biz onlardan daha fazla üzülüyoruz. Biz, hem onlara hem kendimize üzülüyoruz."