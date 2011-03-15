-PARKTA GEZDİRİLEN PİTONA EL KONULDU MALATYA (A.A) - 15.03.2011 - Malatya Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine, bir evde beslenen piton yılanına el koydu. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Milli Parklar ve Doğayı Koruma Şubesinde görevli veteriner hekimlerden Mustafa Öner, yaptığı açıklamada, Özalper Mahallesi'ndeki evinde 9 aylık piton yılanı besleyen Hayrettin Baydoğan'ın, yılanı her gün Abdullah Gül Parkı'nda gezdirdiği ihbarı üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Parka gidip yılana el koyduklarını kaydeden Öner, piton yılanının evde beslenmesinin izne tabi olduğunu kaydetti. Öner, şu bilgiyi verdi: ''Yılanın yasak yollarla yurda girdiğini tahmin ediyoruz. Sahibinin söylediği kadarıyla Afrika'dan getirilmiş. Piton yılanı ortalama 70 yıl yaşıyor. 6-7 metreye kadar uzayabiliyor. Bir keçiyi diri diri yiyebiliyor. Avını boğarak öldürüyor. Avını kavrayıp sıkıyor, direkt yutuyor. Belli bir yaştan sonra, evde küçük çocuk varsa ve yılanı aç bırakırsanız çocuğu yiyebilir.'' Öner, Beydoğan'ın, varsa belgelerini getirmesi halinde yılanını alabileceğini aksi halde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndereceklerini aktardı.