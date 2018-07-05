Parklarda Caz başlıyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin en sevilen etkinliklerinden Parklarda Caz, bu yıl ilk defa şehrin farklı noktalarına yayılarak Beylikdüzü ve Fenerbahçe’de müzikseverlere açık hava şenliği yaşatacak.

25. İstanbul Caz Festivali kapsamında, Vodafone Freezone sponsorluğunda gerçekleştirilen Parklarda Caz, bu yıl da şehrin sakinlerini yeşille cazı bir araya getiren keyifli bir güne davet ediyor. 7 Temmuz Cumartesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı’nda, 8 Temmuz Pazar ise Fenerbahçe Parkı’nda yer alacak Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi ve Fenerbahçe Parkı Sahnesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere tüm İstanbullular davetli.

Her iki gün de saat 17.00’de başlayacak etkinliklerde açılışı, Mayıs ayında yapılan değerlendirmeler sonucunda festivalde sahne almaya hak kazanan Genç Caz grupları yapacak.

İstanbul Caz Festivali kapsamında 16 yıldır devam eden Genç Caz, 30 yaş altı genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Bu yıl yapılan değerlendirme sonucunda festivalde sahne almaya hak kazanan Art Blakey Tribute Band, JmH, The Kites, Nar, Pelin Güneş Quartet ve Portrait and A Dream toplulukları, Parklarda Caz kapsamında sahne alacak.

Genç Caz gruplarının performanslarından sonra sahneyi devralacak Hollandalı grup Koffie ise, afropunk ritimleriyle parkların temposunu yükseltecek. İlhamını Fela Kuti, James Brown, Red Hot Chili Peppers, Miles Davis, The Roots gibi büyüklerinden alan ekip, iki Parklarda Caz etkinliğinin de kapanışını yapacak.

8 Temmuz Pazar akşamı Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi’nin kapanışında ise katılımcılar, yıldızlar altında sinema keyfi yaşayacak. Yönetmenliğini Damian Chazelle’in yaptığı, başrollerini ise Ryan Gosling ve Emma Stone’un paylaştığı, 6 ödülle Oscar Ödülleri tarihinde tüm zamanların rekorunu kıran Aşıklar Şehri (La La Land), saat 21.00’de Mastercard’ın katkılarıyla açık havada izlenebilecek.

Parklarda Caz Programı

7 Temmuz Cumartesi

Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı

18.00 – JmH

19.00 – Nar

20.00 – Art Blakey Tribute Band

21.15 – Koffie

8 Temmuz Pazar

Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi

17.00 – Nar

18.15 – Pelin Güneş Quartet

19.45 – Art Blakey Tribute Band

21.00 – Film Gösterimi: La La Land

Fenerbahçe Parkı Sahnesi

17.30 – Portrait and a Dream

18.45 – JmH

20.00 – The Kites

21.30 – Koffie