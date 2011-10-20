Parkinson riski ultrasonla tespit edilebilir



T24 - Alman bilim insanları, özel bir beyin ultrasonuyla Parkinson riskinin yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebildiğini bildirdi.







Alman bilimciler, Parkinson, motor hareketlerde yavaşlama ve titremelerle kendini göstermeden yıllar önce, beyindeki belirli bölgelerin hastalığın ortaya çıkacağına dair ipucu verdiğini belirledi.





Alman bilimciler, Parkinson, motor hareketlerde yavaşlama ve titremelerle kendini göstermeden yıllar önce, beyindeki belirli bölgelerin hastalığın ortaya çıkacağına dair ipucu verdiğini belirledi.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Alman Focus dergisinin haberine göre, Hertie Klinik Beyin Araştırmaları Enstitüsü (HIH), Tübingen Nöroloji Hastanesi ve Homburg ile Innsbruck Tıp Fakültesi Hastaneleri uzmanlarının yaptığı araştırmaya, 50 yaşın üzerinde, 1800'den fazla kişi katıldı. Denekler üç yıl boyunca takip edildi.







Bilim insanlarının ilk ultrasonunda, beyinde dopamin üreten hücrelerin bulunduğu bölge olan substantia nigra'da ekojenite (parlaklık) tespit ettiği deneklerin üç yıl içerisinde Parkinson olma ihtimalinin 17 kat fazla olduğu görüldü.

