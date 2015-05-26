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Sağlık

Parkinson hastalarına özel titreşimli kalem

Parkinson hastaları için tasarlanan kalem, iç kısmında yer alan bir motorla yüksek frekanslı titreşim üretiyor

26 Mayıs 2015 23:27

Endüstri ürünleri tasarımcısı Lucy Jung, kronik titreme sorunu nedeniyle yazı yazmakta zorlanan Parkinson hastaları için ARC isimle özel bir kalem geliştirdi. 

Yazı yazarken büyük zorluk yaşayan Parkinson hastaları için tasarlanan kalem, iç kısmında yer alan bir motorla yüksek frekanslı titreşim üretiyor. Bu titreşimlerin Parkinson hastalarının ellerindeki kasları uyarmasıyla, yazı yazarken yaşanılan sıkıntı minimuma inmiş oluyor. Deneklerin yüzde 86’sında başarı sağlanan ARC projesinin en kısa zamanda piyasaya sürülerek yaygınlaşmasını diliyoruz.

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