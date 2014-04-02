Mahkeme, park için kepçeye direnen Kıymet Teyze'nin mücadelesini haklı buldu

Çevreci Kıymet Teyze'nin mücadelesi sonuç verdi. Edirne'de mahallesindeki tek yeşil alana bina yapılmasına karşı çıkan ve kepçenin önüne oturmasıyla gündeme gelen 75 yaşındaki Kıymet Peker'in korumaya çalıştığı arsa için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Edirne 1. Murat Mahallesi'ndeki arsanın, planda "Belediye hizmet alanı, kısmen trafo alanı" olan durumunun belediye meclisi tarafından 5 Haziran 2014 tarihinde yapılan toplantıda, 'ticaret' olarak değiştirilmesine yönelik kararın iptali için Ahmet Yalçınkaya ve Süleyman Sır tarafından İdare Mahkemesi'ne açılan iptal davasında yargı yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Edirne İdare Mahkemesi belediye başkanlığına savunmasını yapması için 15 gün süre verdi.