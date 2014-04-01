Dev kepçenin önünde oturdu, park alanının imara açılmasını önledi

Edirne'de park alanının imara açılmasına engel olmak isteyen 75 yaşındaki Kıymet Peker, kepçenin önüne oturarak çalışmaları durdurdu. CHP'nin Edirne Belediye Başkan adayı olan ve dünkü seçimlerin netleşen sonucuna göre Belediye Başkanı da olan Recep Gürkan da eyleme destek verdi.

Birinci Murat Mahallesi'nde toplanan grup, alana gelen kepçenin önüne geçerek çalışmayı durdurdu. 75 yaşındaki kepçenin önüne oturarak eyleme katıldı.



Resmi olmayan sonuçlara göre Edirne Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan da kepçenin önüne oturdu. Bir süre gruptan bilgi alan Gürkan, yaptığı konuşmada, mazbatasını almasının ardından alanın durumuyla ilgileneceğini söyledi.



Yangından mal kaçırmadıklarını belirten Gürkan, "Telaş yapılacak durum yok. İnsanların hukukunu korumak başka bir şey, yeşil alanları ranta kurban etmek başka bir şey. Biz kimsenin hukukuna karşı değiliz ama yeşil alanları da ranta kurban etmeyeceğiz. Merak etmeyin. Recep Gürkan, belediye başkanı olduğu sürece hiçbir park yıkılamayacak. Ben bu kentin belediye başkanı olduğum sürece burada oturacağım, bu kepçe de gelsin, yıksın bakayım" diye konuştu.

Gürkan, göreve başlayana kadar alanda bir şey yapılamayacağını kaydetti.

'Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız'

Mahalle sakinlerinden Süleyman Sır, grup adına gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda daha önce oyun üniteleri olduğunu ve alanın 18 yıldır çocuk parkı olarak kullanıldığını söyledi.



Yürütmenin durdurulması için idare mahkemesine dava dosyalarını teslim ettiğini anlatan Sır, "Öğrendik ki bundan önceki belediye başkanı ve meclisi burada ticari yapıya izin vermiş. Oysa burası 18 yıldır park. Buradaki asfalt yolu da imara açmışlar. Bunun izahı mümkün değil. Biz buna mahalle halkı olarak karşı çıktık. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız" şeklinde konuştu. Gürkan, müteahhit firma yetkilisi ve grupla konuştuktan sonra iş makinesi alandan ayrıldı.