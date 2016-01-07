Paris'teki karakol baskınını IŞİD üstlendi

Charlie Hebdo saldırısının yıldönümünde, Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Goutte d'Or'da polis merkezine girmek isteyen ve polis tarafından öldürülen bıçaklı kişinin üstünden saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini belirten bir metin çıktı. Paris savcısı, sahte intihar yeleği taktığı belirlenen saldırganın IŞİD flaması taşıdığını ve cep telefonunun olduğunu da açıkladı. Polis tarafından öldürülen kişinin tekbir getirdiği belirtilmişti.

Yemen El Kaidesi militanları Kuaşi kardeşler, geçen yıl 7 Ocak'ta başkent Paris'te bulunan Charlie Hebdo binasına silahlı saldırı düzenlemiş ve 12 kişiyi öldürmüştü. Saldırının yıldönümü olması nedeniyle Fransız polisinin alarmda olduğu biliniyor.