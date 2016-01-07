Paris'te terör alarmı



Paris Emniyet Müdürlüğü, vurulan bıçaklı kişinin 18. Paris'te bir polis merkezine girmeye çalıştığını açıkladı. Olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, saldırganın karakola girmeye çalışırken tekbir getirdiği iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, saldırganın üzerinde canlı bomba yeleğini andıran bir düzenek taşıdığını ifade etti.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre bir görgü tanığı olayın meydana geldiği karakol çevresinde bir ya da iki el silah sesi duyduğunu aktardı.

Karakolun bulunduğu Rue de la Goutte d'Or polis tarafından ablukaya alınırken, bölgenin Paris'in sorunlu semtlerinden olduğu belirtiliyor.

Geçen yıl 7 Ocak'ta Paris'te Charlie Hebdo dergisinin bürosuna düzenlenen terör saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte kurbanları anma törenleri sürüyor.