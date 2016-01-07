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Dünya

Charlie Hebdo katliamının yıl dönümünde Paris'te polis merkezine saldırı!

Öldürülen saldırganın sahte intihar yeleği giydiği açıklandı

07 Ocak 2016 15:59

Fransa'nın başkenti Paris'te bir polis merkezine girmek isteyen bıçaklı kişinin öldürüldüğü açıklandı. Saldırganın sahte intihar yeleği giydiği açıklandı.

Charlie Hebdo saldırısının yıl dönümünde, Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Goutte d'Or'da polis merkezine girmek isteyen bıçaklı kişinin öldürüldüğü açıklandı. Saldırganın sahte intihar yeleği giydiği açıklandı. Çevredekilere 'tehlikeli' olduğu gerekçesiyle pencelerini kapamalarını söyleyen polis, bölgeye giriş çıkışları kapattı.

Reuters'ın haberine göre, polis tarafından öldürülen kişinin tekbir getirdiği belirtiliyor. AFP'nin haberine göre, bir görgü tanığı iki veya üç el silah sesinin duyulduğunu söyledi. 

New York Times'tan gazeteci Anna Polonyi, öldürülen kişinin fotoğrafını Twitter'dan paylaştı ve bir robotun cesedi incelediğini aktardı. 

Yemen El Kaidesi militanları Kuaşi kardeşler, geçen yıl 7 Ocak'ta başkent Paris'te bulunan Charlie Hebdo binasına silahlı saldırı düzenlemiş ve 12 kişiyi öldürmüştü. Saldırının yıldönümü olması nedeniyle Fransız polisinin alarmda olduğu biliniyor.

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