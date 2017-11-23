Paris'teki çıplaklar restoranında ilk yemekler yendi

Fransa’nın başkenti Paris’in güneybatısında açılan ilk nudist restoranı O’naturel hizmet vermeye başladı. Geçen hafta açılan restoranda ilk yemekler beklediği gibi çıplak yendi.

Restoranda yemek için bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor. Sadece rezervasyon yapanların alındığı restorana 20 yaş altı kişiler ebeveyn izni olmadan alınmıyor.

Yemeğe geçmeden önce tüm müşteriler giysilerini ve cep telefonlarını vestiyerde bırakmak zorundalar. Restoranda menüler 49 Euro’dan başlıyor. Dışardan görülmemesi için restoranın camlarına dev perdeler çekili. Restoran sahibi Mike ve Stephane Saada’ya göre müşterilerin yüzde 40’ı kadın.

Fransa’da nudistler için özel olarak ayrılmış 460 mekan bulunuyor ancak bunların çoğunluğunu plajlar oluşturuyor.

En son Paris’te bir nudist park açılmıştı.