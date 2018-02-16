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Kültür-Sanat

Paris'te Türk moda rüzgarı esti

İZMİR, (DHA) - AVRUPA’nın en büyük hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçilerinden Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü'nce, 13- 15 Şubat günlerinde, Paris’te düzenlenen 'Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda 26 firma ile şov yapıldı

16 Şubat 2018 18:31

İZMİR, (DHA) - AVRUPA’nın en büyük hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçilerinden Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü\'nce, 13- 15 Şubat günlerinde, Paris’te düzenlenen \'Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda 26 firma ile şov yapıldı.
İstanbul ve İzmir ağırlıklı 26 Türk hazır giyim firması, fuar iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getiren \'Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda İlkbahar- Yaz 2019 koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara sunma fırsatı elde etti. 126 ülkeden gelen ithalatçılar, Türkiye standına yoğun ilgi gösterdi. Dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak bilinen \'Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı\'nda, 2015 yılından beri yılda 2 kez \'Türkiye Milli Katılım Organizasyonu\' gerçekleştirdiklerini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, Türkiye’den katılımın her yıl arttığı ve Türk firmalarının bu pazarda konumunu güçlendirmesine yardımcı olduklarını kaydetti.
Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü ile tekstil sektörünün birlikte yıllık 25 milyar dolar ihracata imza attıklarına söyleyen Başkan Kızılgüneşler, \"Birbirinin tamamlayıcısı bu iki sektörün 2023 yılı ihracat hedefi ise 50 milyar doları Hazırgiyim, 20 milyar doları tekstil olmak üzere 70 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için yeni ihraç pazarlarına ve müşterilere ihtiyacımız var. İhracatçı firmalarımızın fuarlara katılarak ürünlerimizi tanıtma ve yeni ihracat bağlantıları kurmaları hayati öneme sahip. İhracatçı firmalarımız yeni koleksiyonlarını 126 ülkeden gelen 60 binin üzerinden profesyonelin beğenisine sundu. Bu temasların ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyacağından kuşkumuz yok\" dedi. 

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