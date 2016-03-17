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Dünya

Paris'te "terör saldırısı hazırlığında" olduğu iddia edilen 2'si Türk 4 kişi gözaltında

Başkentte 130 kişinin öldüğü saldırının ardından hükümet "olağanüstü hal" ilan etmişti

17 Mart 2016 01:15

Fransa’nın başkenti Paris’te “terör saldırısı hazırlığında oldukları” iddia edilen 2’si Türk kökenli 4 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’in haberine göre, Paris’in 18. mahallesi ile Seine-Saint-Denis banliyösünde terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınanlardan birisinin kadın olduğu belirtildi. Zanlılardan iki erkek kardeşin ise Türk kökenli Fransız vatandaşı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınanlardan 28 yaşındaki bir zanlının poliste sabıkası bulunduğu, 13 Kasım 2015 saldırılarından sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulaması uyarınca bu kişinin zorunlu ev hapsinde tutulmasına karar verildiği ifade edildi.

Fransa’da ocak ayından bu yana terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu şüphelenilen 74 kişi tutuklandı. Başkentte saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 350 kişi yaralanmıştı. Bu saldırıların ardından hükümet olağanüstü hal uygulaması ilan etmişti.

 

 

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