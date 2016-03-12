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Dünya

Paris'te OHAL protestosu: Olağanüstü hal hemen kalkmalı

Paris katliamının ardından OHAL ilan edilmişti

12 Mart 2016 23:58

Fransa'da binlerce kişi, Paris saldırılarının ardından Fransız hükümetinin anayasal hale getirmeye çalıştığı olağanüstü hal uygulamasına karşı yürüdü.

Radikal'de yer alan habere göre, Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIF) öncülüğünde düzenlenen eylemde yüzlerce kişi hükümetin anayasallaştırmaya çalıştığı olağanüstü hal yasa tasarısına karşı yürüdü.

Paris'in sembol meydanlarından Saint-Michel'de toplanan grup ellerinde "Olağanüstü hale hayır" "Vazgeçmeyeceğiz", "Olağanüstü hal hemen kalkmalı" yazılı pankartlarla Senatonun bulunduğu Luxembourg durağına kadar yürüdü.

Sol partilerin yanı sıra birçok sivil toplum örgütünün destek verdiği yürüyüşte olağanüstü hal uygulamasına bir an evvel son verilmesi talep edildi.

Yürüyüşün organizatörlerinden CCIF Sözcüsü Yasser Louati, hükümetin terörle mücadele bahanesiyle aldığı önlemlerin tamamen başarısız olduğunu söyledi.

 

“Amaç terörle mücadele değil”

 

Louati, olağanüstü hal uygulaması başladığından bu yana 3 bin 400 kişinin evinde ve iş yerinde arama yapıldığı ancak sadece 5 kişi hakkında terörle bağlantılı olduğu gerekçesiyle dava açıldığını belirtti.

"Amaç terörle mücadele değil ki. Camiler, helal restoranlar, başörtülü kadınlar hedef alınıyor. Kapılar kırılıyor, evler yerle bir ediliyor. Devlet saldırıların faturasını Müslümanlara keserek, bakın ben terörle mücadele ediyorum, diyor" ifadelerini kullanan Louati, olağanüstü hal ve vatandaşlık iptalinin terörle mücadelede bir rolü olacağına inanmadığını kaydetti.

Louati, polisin, istihbaratın ve diğer tüm güvenlik birimlerinin yetkilerinin son 30 yıldır sistematik olarak arttırılmasına karşın bunun terörle mücadelede hiçbir sonuç sağlamadığının da altını çizdi.

 

“3 bin başvuru var”

 

Louati şunları kaydetti: "Sadece olağanüstü hal başladığından bu yana bize gelen 3 bin başvuru var. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Başarısız politikaların faturası Müslümanlara kesilmeye çalışılıyor. Aşırıcılık sosyal bir sorundur. Üzerine düşünmek gerek, neden benim ülkemin gençleri terör örgütlerine katılıyor diye. Böyle sosyal bir sorunu güvenlik tabanlı yaptırımlarla çözemezsiniz."

Yürüyüşe katılan 55 yaşındaki Fransız vatandaşı George Marshall ise demokrasiye sahip çıkmak için mitinge katıldığını dile getirerek "Aşırı sağ partilerin bile aklına gelmeyen bir uygulama olağanüstü hal ve vatandaşlık iptali. Emin olun en aşırı sağcısı bile bu kadarını düşünemezdi" yorumunda bulundu.

 

 

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