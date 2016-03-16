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Dünya

Brüksel'de IŞİD operasyonu; kalaşnikoflu saldırgan öldürüldü

Öldürülen saldırganın terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor

16 Mart 2016 11:41

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Paris'te 13 Kasım tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarıyla bağlantılı olarak düzenlenen operasyonda güvenlik güçlerine kalaşnikofla ateş açan 1 saldırgan öldürüldü. Fransız bir kadın polisinde aralarında bulunduğu 4 polis yaralandı. Saldırganın Salah Abdeslam olduğu açıklandı. Abdeslam'ın terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'in, Forest mahallesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Rue Dries sokağında polisleri gören kimliği belirsiz kişiler evden ateş ederek polisle çatışmaya başladı. Silah seslerinin yankılandığı Brüksel sokaklarında polise ateş edenlerin kimlikleri belirlenemedi ve olayda 4 polis yaralandı.

Derniuer Hour ve Le Soir'e göre yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Evde yapılan aramada el bombası ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

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