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Çevre

Paris'te çiçekler artık idrarla sulanacak

Şehrin sokaklarında, ayak üstü açık pisuvarlar hizmete sokuldu

07 Şubat 2017 18:35

Fransa'nın başkenti Paris'te çiçekler artık bir yandan insan idrarıyla sulanıyor bir yandan da gübreleniyor. Bunu sağlayan ise kaldırımlara eklenen açık umumi tuvaletler. 

Paris'te sokaklarda hizmete sokulan ayak üstü açık pisuvarlar hem vatandaşların tuvalet sorununu çözüyor hem de hemen yanlarına konulmuş çiçeklerin gübrelenmesine ve sulanmasına yardımcı oluyor.

Çiçeklerin yanında durmak ve onları koklamak pek tavsiye edilmese de bu inovasyon ürünü şehirdeki sokağa idrar yapma olayını çözeceğe benziyor.

Urittrottoir adı verilen bu umumi tuvaletler için kaldırım pisuvarı ismi kullanılıyor. Faltazi adlı bir endüstriyel dizayn stüdyosu tarafından icat edilen Urittrottoir'in farklı kapasitelerde modelleri var.

80 işemelikten 500 işemeliğe kadar çeşitleri bulunan bu kaldırıp pisuvarları idrardan nitrojeni alıp karbonla kombine ederek bitkiler için bir çeşit zengin gübre oluşturuyor. Bu şekilde koku da hafifliyor.

Şu an belli sokaklarda denenen bu pisuvarlar için Lyon'dan da sipariş gelmiş. Firma pisuvarların bir çiftini 9 bin 730 dolardan satıyor. Bu arada bu kaldırım tuvaletlerinin internet bağlantısı da var.

Böylece idrar düzeyini takip edebiliyor ve boşaltılması gerektiği zaman firmayı uyararak taşmayı engelliyor.

 

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