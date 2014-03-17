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Yaşam
Deutsche Welle

Parislilere trafik yasağı

Fransız makamları, Paris’te artan hava kirliliğine karşı sert önlemler uygulamaya başladı. Parisliler artık plaka numarasına göre otomobiliyle trafiğe çıkabiliyor.

17 Mart 2014 20:04


Fransa'nın başkenti Paris'te 1997 yılından beri ilk kez hava kirliliği nedeniyle otomobil kullanımına sınırlama getiriliyor. Pazartesi sabahından itibaren hayata geçirilen uygulamaya göre, Parisliler artık plaka numarasına göre trafiğe çıkabiliyor.

Paris'te yasağın ilk günü plakası çift sayı ile biten otomobil, kamyonet ve motorsikletler trafiğe çıkamadı. Trafik yasağı salı günü de plakası tek sayı ile biten araçlar için geçerli olacak.

Parisliler yasağa uyum sağlayamadı

Fransız yetkililer uygulamanın ilk günü Paris caddelerinde polis kontrollerini sıkılaştırdı.

İlk gün yapılan polis kontrollerinde trafiğe çıkmaması gereken yaklaşık 3 bin aracın tespit edildiği belirtildi. Yasağa uymayanlara 22 euro para cezası kesiliyor.

Limitin üzerine çıktı

Paris'te geçen hafta hava kirliliğine yol açan ince toz partiküllerinin Avrupa Birliği genelinde kabul edilen limitin üzerine çıktığı tespit edilmişti.

Otomobil yasağı ile ince toz oranını düşürmeyi hedefleyen Fransız yetkililer, taksiler, elektrikli otomobiller ve derin donduruculu araçları yasak kapsamına alınmadı.

Parislilerin ulaşım imkanlarını kolaylaştırmak için toplu ulaşım araçları cuma gününden bu yana ücretsiz hizmet veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransızParisParislilerAvrupa BirliğiDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS

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