Paris'te Koronavirüs vakaları maksimum alarm seviyesinde; şehir karantinası uygulanabilir

Fransa'nın başkenti Paris'te artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle gelecek hafta şehir genelinde karantina önlemi alınması gündeme geldi. Paris'te vaka sayısının 'maksimum alarm seviyesini' aştığı duyuruldu.

CNN'in aktardığı habere göre, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, dün yaptığı açıklamada "Paris son 24 saat içinde kentin 'maksimum alarm seviyesine' geleceği vaka sınırını aştı" dedi. Veran, "Paris ve çevresini pazartesi günü 'maksimum alarm' önlemlerine almaktan başka şansımız olmayacak" diye ekledi. Veran, durumun pazar günü yeniden görüşüleceğini belirtti.

Fransa'da bir kentte 'maksimum alarm' seviyesi ilan edilmesi için vaka oranının 100 binde 250 olması, yoğun bakım yataklarının en az yüzde 30 oranında dolu olması ve yaşlılarda vaka oranının 100 binde 100 noktasına gelmesi gerekiyor.

Paris sağlık şefi Aurelien Rousseau, şehirdeki durumu aktardı. Yoğun bakım yataklarının yüzde 34'ünün dolu olduğu ve 65 yaş üstü vakaların 100 binde 100'ü geçtiğini söyledi. Rousseau, 20-30 yaş arasında da 100 bin kişide 450 vaka tespit edildiğini söyledi.