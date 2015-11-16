Paris saldırsının kurbanları tespit ediliyor

132 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarında en az 23 Fransa vatandaşı olmayan kişi hayatını kaybetti. Yakınlarından haber alamayanlar Twitter'da bazı etiketleri de kullanarak onları bulmaya çalışıyor.

Fransa'nın başkenti terör saldırılarının ardından kurbanların kimliklerini teşhis etme çalışmaları sürüyor. Fransa Başbakanı Manuel Valls Pazar günü, 103 cesedin kimliğinin belirlendiğini, 30'a yakın kişinin kimliğininse kısa süre içinde belli olacağını açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye göre saldırılarda en az 23 Fransa vatandaşı olmayan kişi hayatını kaybetti. Yakınlarından haber alamayanlar Twitter'da bazı etiketleri de kullanarak onları bulmaya çalışıyor. Askeri okul Ecole Militaire binasında kurbanların aileleri için bir merkez kurulmuş durumda. Peki kurbanlar hakkındaki bilgiler neler?

Sosyal medyada ve yerel haber kurumlarında paylaşılan isimler şunlar;

41 yaşındaki Djamila Houd Paris'in batısındaki Dreux'dendi. Yerel gazete L'Echo Republicain, "Ailelerin tüm anneleri Djamila'nın annesinin acısını paylaşıyor" diye yazdı.

34 yaşındaki Thomas Ayad, Amiens'dendi. Müzik şirketi Universal Music France'ın bir parçası olan Mercury Records için çalışıyordu. İki iş arkadaşıyla Bataclan'daki konsere gitmişti.

Universal Music France Başkanı Pascal Negre Twitter'da, saldırılarda ölen diğer iki çalışanlarının adlarının ve Manu olduğunu duyurdu ancak soyadlarını vermedi.

44 yaşında, takma adı Dado olan ve Auvergne bölgesindeki Ceyrat'dan bir kişi ölenler arasında. France 3, Bataclan'da ölen bu kişinin vergi dairesi için çalıştığını ve evli olmadığını bildirdi.

Fransız futbolcu Lassana Diarra Twiter'da, saldırılarda kuzeni Asta Diakite'i kaybettiğini duyurdu. Diarra kuzeni için "benim ablamdı o" dedi.

Bataclan'da beş arkadaşıyla bulunan Cedric Mauduit, Normandiya'daki Calvados'tan bir yerel yönetim yetkilisiydi.

France 24 TV kanalından gazeteci Mathieu Hoche, Bataclan'da öldü. Bir iş arkadaşı "Gençti ve adlı yaşında bir oğlu vardı" diye tweet attı.