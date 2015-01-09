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Dünya
Deutsche Welle

'Paris saldırısı zanlıları kıstırıldı'

Paris saldırısının zanlılarını yakalamak için seferber olan Fransız güvenlik güçlerinin Paris'in kuzeyinde çatışmaya girdiği bildirildi. Kıstırılan zanlıların bir matbaada çalışanları rehin aldığı belirtildi.

09 Ocak 2015 13:35


Zanlılar ile polis arasında kovalamaca yaşandığı, güvenlik güçlerine ateş açıldığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, halen matbaa binasında bulunan zanlılara yönelik operasyon hazırlığı yapıldığını söyledi.

"Le Parisien" gazetesi, zanlıların polisle çatışmasında 2 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Haber yetkililerce doğrulanmadı.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine önceki gün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber", "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, söz konusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.

Saldırıyı düzenledikleri ileri sürülen üç zanlıdan biri polise teslim oldu. Fransa Başbakanı Manuel Valls, "operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. Soruşturma ekibine yakın kaynaklar gözaltındaki kişi sayısını 7 olarak bildirdi. İki zanlının yakalanması için Fransa genelinde yürütülen operasyonlara 88 bine yakın polis ve jandarma katılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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