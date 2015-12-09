Paris saldırganlarından birinin daha kimliği belirlendi

Fransa’nın başkenti Paris’te Bataclan konser salonunda düzenlenen saldırının faillerinden birinin daha kimliği tespit edildi. Fransa basınında yer alan haberlerde, konser salonunda 90 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan üçüncü intihar eylemcisinin Fuad Muhammed Aggad olduğu kaydedildi.

CNN Türk'ün haberine göre Aggad'ın Strazburg'da yaşadığı ve bir süre Suriye'de bulunduğu öne sürüldü.

Daha önce Bataclan konser salonuna saldıran diğer iki intihar eylemcisinin 29 yaşındaki Ömer İsmail Mostefai ve 28 yaşındaki Sami Amimour olduğu bildirilmişti.

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmiş, 351 kişi yaralanmıştı. Saldırıları IŞİD terör örgütü üstlenmişti.Saldırıların ardından Fransa'da olağanüstü hal ilan edilmişti.