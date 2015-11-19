Paris katliamının 'beyni' Abaaoud öldürüldü mü?

Fransa polisinin dün sabah saatlerinde düzenlediği kilise operasyonunda, tutuklananlar arasında adı olmadığı açıklanan saldırıların beyni olduğu öne sürülen Abdülhamid Abaaoud'un öldürüldüğü iddia edildi.

Paris Savcısı François Molins, saldırılarının planlayıcısı olduğu ileri sürülen Abaaoud'un, kendisini yakalamak için düzenlenen ev baskınında tutuklananlar arasında olmadığını açıklamıştı.

Washington Post gazetesi ise istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde Paris saldırılarının mimarı olduğu tahmin edilen Belçika vatandaşı olan “Ebu Ömer el Belçiki” lakaplı Abdülhamid Abaaoud'in öldürüldüğünü iddia etti.

Adı daha önce de çeşitli

terör saldırılarında geçmişti

2014 yılının başında IŞİD'e katılan Abaaoud’un adı daha önce de çeşitli terör saldırılarında geçmişti. Suriye’den Avrupa’ya geçtiği tahmin edilen Abbaoud, IŞİD’in dergisinde yolculuğunu şöyle anlatmıştı:

“Kafir, Allah tarafından kör edilmişti. Hatta bir görevli durdurdu, fotoğrafla karşılaştırmak için, ama benzerliği göremedi. Bu Allah’ın lütfundan başka bir şey değildir.”