Paris'te kiliseye operasyon; polis kapıyı kırarak içeri girdi!

Fransa polisinin sabah gerçekleştirdiği terör operasyonları sona ererken polis, Saint Denis'de güveniği sağlamaya çalışırken, bölgede bir kilisenin kapısını kırarak içeri girdi.

Sabah yapılan operasyonda abluka altına alınan apartmanda intihar bombacısı bir kadın kendini patlatmıştı. Bir kişi ise keskin nişancı tarafından vurularak öldürülmüştü. Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, üçü apartmanda, ikisi apartmanın yakınlarında olmak üzere beş kişinin yakalandığı belirtildi. Operasyon sona ererken, yapılan aramada bomba ve tüfekler bulundu.

Özel kuvvetler ekiplerinin hedefinde, Paris saldırılarının beyni olduğu sanılan Abdelhamid Ebayud olduğu açıklanırken, Belçikalı şüphelinin yakalananlar arasında olup olmadığı bilinmiyor.

Fransız BFM televizyonu, operasyon esnasında kendini patlatan canlı bombanın Abaaoud'un akrabası olduğunu aktardı.

Paris Savcısı Francois Mollins, telefon dinleme ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucu Abaaoud'un binada olduğunu düşündüklerini açıkladı.