Paris katliamında kullanılan otomobil bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te, kenti kana bulayan terör saldırılarında kullanılmış olabileceği iddia edilen bir otomobil bulundu.Fransız basınında yer alan ve polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Paris'in 18. bölgesindeki Albert Kahn Meydanı'nda terör saldırılarının hazırlığında kullanıldığı iddia edilen Renault marka Clio model siyah bir aracın bulunduğu bildirildi.



Milliyet'in haberine göre, polis kaynakları Belçika plakalı aracın, Paris'i Brüksel'e bağlayan A1 otoyolundan geçtiğinin tespit edildiğini ve saldırılarla ilişkili olabileceğini açıkladı.





Daha önce de terk edilmiş bir arabada silah mühimatı çıktı

Polis daha önce de yine saldırılarda kullanıldığı belirtilen Seat marka Leon model Belçika plakalı siyah bir aracı Montreuil bölgesinde terk edilmiş halde bulmuş, Otomobilde üç Kalaşnikof marka tüfek ele geçirilmişti.



Paris'i 13 Kasım'da kana bulayan saldırılarda en az 129 kişi hayatını kaybetti, 352 kişi yaralandı. Altı farklı noktada ART arda düzenlenen saldırılar sonucu 7 terörist öldü, saldırıları IŞİD terör örgütü üstlendi.



Saldırılarda yer aldığı bildirilen 26 yaşındaki Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Salah Abdeslam ise polis tarafından aranıyor.