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Dünya

Paris katliamında kullanılan otomobil bulundu

Daha önce de saldırılarda kullanıldığı belirtilen siyah bir aracı Montreuil bölgesinde terk edilmiş halde bulundu ve otomobilde üç Kalaşnikof marka tüfek ele geçirilmişti

17 Kasım 2015 17:49

Fransa'nın başkenti Paris'te, kenti kana bulayan terör saldırılarında kullanılmış olabileceği iddia edilen bir otomobil bulundu.Fransız basınında yer alan ve polis kaynaklarına dayandırılan  haberlerde, Paris'in 18. bölgesindeki Albert Kahn Meydanı'nda terör saldırılarının hazırlığında kullanıldığı iddia edilen Renault marka Clio model  siyah bir aracın bulunduğu bildirildi. 
 
Milliyet'in haberine göre, polis kaynakları Belçika plakalı aracın, Paris'i Brüksel'e bağlayan A1  otoyolundan geçtiğinin tespit edildiğini ve saldırılarla ilişkili olabileceğini  açıkladı. 
 
 

Daha önce de terk edilmiş bir arabada silah mühimatı çıktı

 

Polis daha önce de yine saldırılarda kullanıldığı belirtilen Seat marka Leon model Belçika plakalı siyah bir aracı Montreuil bölgesinde terk edilmiş halde bulmuş, Otomobilde üç Kalaşnikof marka tüfek ele geçirilmişti. 
 
Paris'i 13 Kasım'da kana bulayan saldırılarda en az 129 kişi hayatını  kaybetti, 352 kişi yaralandı. Altı farklı noktada ART arda düzenlenen  saldırılar sonucu 7 terörist öldü, saldırıları IŞİD terör örgütü üstlendi. 
 
Saldırılarda yer aldığı bildirilen 26 yaşındaki Cezayir asıllı Belçika  vatandaşı Salah Abdeslam ise polis tarafından aranıyor. 

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