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Paris Hilton yürüyecek, Mustafa Sandal söyleyecek

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'un yıldızı Paris Hilton, podyuma pop müzik şarkıcısı Mustafa Sandal ile çıkacak

18 Mayıs 2018 16:21

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show\'un yıldızı Paris Hilton, podyuma pop müzik şarkıcısı Mustafa Sandal ile çıkacak. 10 Haziran\'daki defileye baş manken olarak çıkacak Paris Hilton\'a Mustafa Sandal bir şarkıyla eşlik edecek.
The Land of Legends\'ta kurulacak podyumda Türkiye\'nin ünlü mankenlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek şovda Mustafa Sandal, şarkısıyla konukları coşturacak. Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve Kazakistan\'ın da aralarında olduğu 30 ülkeden gelecek yaklaşık 5 bin kişi karşısında şarkısını seslendirecek Mustafa Sandal\'ın, özellikle Rusya\'da önemli hayran kitlesi bulunuyor.
Geçen yıl Moskova\'nın en ünlü sahnesi Crocus City Hall\'da konser veren Mustafa Sandal, uzun süre adından söz ettirmişti.

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