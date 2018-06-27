T24 LogoT24 Logo
Magazin

Paris Hilton, KKTC'ye geliyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - HİLTON Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, 28 Temmuz günü bir oetlin etkinliğine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelecek

27 Haziran 2018 17:40

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - HİLTON Otelleri\'nin veliahtı Paris Hilton, 28 Temmuz günü bir oetlin etkinliğine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) gelecek. 
KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris Hilton\'un 28 Temmuz günü Limak Cyprus Delux Otel\'e bir etkinliğe katılmak üzere geleceğini söyledi. Esenyel, Hilton\'un KKTC\'ye gelmesinin büyük olay olduğunu belirterek, \"Limak Otelimiz Bafra turizm bölgesinde, bu bölgenin Paris Hilton gibi bir ismi ağırlaması şahane\" dedi. 
Öte yandan Porto Riko asıllı ABD\'li şarkıcı Jennifer Lopez\'in 2010 yılında, KKTC\'de vereceği konser, Rumların engellemeleri nedeniyle iptal edilmişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHAHİLTON OtelleriParis Hilton28 TemmuzKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiTurizm Bakanlığı MüsteşarıEsenyel DHAHilton TemmuzCyprus Delux OtelHilton KKTCOtelimiz BafraParis HiltonPorto RikoABD
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24