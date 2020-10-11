Paris Hilton, istismara uğradığı okulun kapatılması için eylem yaptı

Reality show yıldızı Paris Hilton, ABD'nin Utah eyaletinde öğrenciyken sözlü ve fiziksel istismara uğradığını söylediği lisesi önünde eylem düzenledi. Okulun kapatılmasını talep eden Hilton, burada öğrenci olduktan sonra travma yaşadığını söyledi.

Hilton otellerinin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu Paris Hilton, lise yıllarındayken New York'ta gece hayatıyla tanıştığını, ailesinden gizlice kulüplere gittiğini söyledi. Ailesinin kendisini Utah'ta Provo Canyon isimli okula yolladığını söyleyen Hilton, bu okulu 'kabusu' olarak niteledi.

Okulun önünde bir eylem düzenleyerek kendisi gibi okuduğu süreçte bu okulda istismara uğrayan insanlarla bir araya gelen Hilton, okulun kapanmasını talep etti. Hilton burada öğrenciyken fiziksel ve sözlü istismara uğradığını, duş alırken izlendiğini, ellerinin zincirlendiğini söyledi.

Ünlü dövme sanatçısı Kat Von D ve Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson da bu okulda okuyup istismara uğradıklarını söylemişti.