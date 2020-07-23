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Paris Hilton: Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor

"Kamera önünde olmaya alışkınım ama ben daima utangaç bir insan oldum"

23 Temmuz 2020 22:31

Hilton otellerinin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu şarkıcı, manken, televizyon yıldızı Paris Hilton, eylül ayında yayınlanacak olan This Is Paris belgeseli hakkında konuştu. Hilton, "Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Hiç kimseye anlatmadığım travmatik deneyimler bu belgeselde" dedi.

Hilton Ailesi'nin üyesi Paris Hilton'un hayatı belgesele konu oldu. 39 yaşındaki sosyetik ismin hayatını anlatan This Is Paris adlı belgesel, eylül ayında yayınlanacak.

Filmin tanıtımında Hilton'un, "Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım bazı şeyler oldu. Hala bunlarla ilgili kabuslar görüyorum" sözleri dikkat çekti.

"Kamera önünde olmaya alışkınım ama ben daima utangaç bir insan oldum"

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