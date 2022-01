Paris Hilton, görkemli bir törenle Carter Reum ile evlendi

T24 Dış Haberler

9 ay süren nişanlılığın ve birçok mekan değişikliğinin ardından ABD'li televizyon yıldızı Paris Hilton ve yazar Carter Reum, görkemli bir düğünle evlendi.

Düğüne Kim Kardashian, Paula Abdul, Bebe Rexha, Ashley Benson, Emma Roberts, Meghan Trainor, Nicole Richie ve Nicky Hilton Rothschild gibi birçok yıldız da katıldı.

Vogue'a göre birçok mekan değişikliğinin ardından düğün, bir dönem Hilton'un dedesinin sahibi olduğu California'daki Bel Air Malikesi'nin arazisinde yapıldı.

Hilton, Oscar de la Renta'dan Fernando Garcia ve Laura Kim'in tasarladığı bir gelinlik giydi. Hilton, törene yürürken Kim Petras'ın "Can't Help Falling in Love" şarkısı çaldı.

Hilton, düğünle ilgili hislerini yazarken, "Kalbim çarpıyordu çünkü zamanının geldiğini biliyordum. Kapılar açılırken titriyordum. Bu hayatımın en büyük anlarından biri olacaktı. Sahneye doğru attığım ilk iki adımı çok net hatırlıyorum. Sevdiklerimin ve en yakın dostlarımın yüzlerini gördüm, herkesin gözü üzerimdeydi. Hiç kendimi bu kadar bir prenses gibi hissetmemiştim. Sonra Carter'ın yakışıklı yüzünü gördüm. Onu ilk gördüğüm andan bile daha duygusaldı. Kendimi tutmak zorunda kaldım, kayıtlarda ağladığım görünsün istemedim. Saf sihirdi" ifadelerini kullandı.