Paris Hilton Dosso Dossi podyumunda

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da 26\'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’un defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Paris Hilton, 3 elbisenin tanıtımını yaptı.

Antalya’da 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show’un The Land of Legends Theme Park içindeki atlı havuz üzerine kurulan podyumda, Hilton Otelleri\'nin veliahtı Paris Hilton ile birlikte Türk mankenler podyuma çıktı. Dosso Dossi Fashion Show için Antalya’ya gelen Paris Hilton\'a, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy\'un yanı sıra Türkiye\'den 40 manken eşlik etti.

Çocuk defilesi ile başlayan defile, Paris Hilton\'un kırmızı elbiseli yürüyüşü ile devam etti. Kaygan zeminden dolayı zor anlar yaşayan Hilton, bir ara düşme tehlikesi yaşadı. Hilton, gecenin ikinci elbisesini ise Mustafa Sandal ile birlikte tanıttı. \'Ben Olsaydım\' adlı şarkısı eşliğinde Hilton ile birlikte yürüyen Sandal, defileye renk kattı.

Gecenin finalinde ise Dosso Dossi Fashion Show için hazırlanan özel kreasyon ile podyuma çıkan mankenler görsel şölen oluşturdu. 40 manken arasında yürüyen Hilton\'un çevresinde ünlü Türk mankenler yer aldı.

3 markanın ürününü giyen Paris Hilton, 4 kez podyuma çıktı. Hilton\'u, ABD\'li aktör nişanlısı Chris Zykla, Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile birlikte protokol sırasında izledi. Yürüyüşü sırasında izleyenlere öpücük gönderen Hilton, güzelliğiyle olduğu kadar sempatik hareketleriyle de ilgi odağı oldu. Defile finalini bir arada gerçekleştiren mankenler ayakta alkışlandı.

Ardından podyumda buluşan mankenler konfeti yağmuru altında final yürüyüşünü gerçekleştirdi. Defile, after parti ile devam etti. Hilton, pazartesi otelden ayrılarak ülkesine dönecek.

