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Paris Disneyland'de bomba ihbarı yapıldı

İhbar üzerine parkın bir bölümü derhal boşaltıldı

10 Ocak 2015 16:34

Charlie Hebdo mizah dergisinde 12 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından dün 4 kişinin hayatını kaybettiği rehine kriziyle sarsılan Fransa'da başkent Paris yakınlarındaki Disneyland'de bomba ihbarı yapılması hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Avrupa'nın en ünlü eğlence merkezlerinden biri olan Paris yakınlarındaki Disneyland'de bomba ihbarı yapılması hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

İhbar üzerine parkın bir bölümü derhal boşaltıldı.

Kısa bir süre içinde ihbar asılsız çıkınca eğlence parkında her şey normale döndü.

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