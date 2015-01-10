T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu, Paris'te Charlie Hebdo katliamını protesto yürüyüşüne katılacak

Başbakan Davutoğlu Berlin ziyaretini erteleyerek Paris'e gidiyor

10 Ocak 2015 15:19

Başbakan Ahmet Davutoğlu 12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo dergisi baskını ve 4 rehinenin hayatını kaybettiği çifte kriz sonrası yarın Paris'te yapılacak yürüyüşe katılmak için Fransa'ya gidiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 12 kişinin öldürüldüğü Charlie Hebdo mizah dergisine yönelik saldırıyı ve dün yaşanan rehine krizini kınamak için Pazar günü başta Paris olmak üzere ülke genelinde gösterilerin yapılacağını söylemişti. 

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Davutoğlu, Fransız hükümetinin daveti üzerine başkent Paris'te yaşanan saldırılara tepki olarak düzenlenecek "Terörü Telin ve Fransız Halkı ile Dayanışma Yürüyüşü"ne katılacak.

Türkiye Charlie Hebdo saldırısının yapıldığı gün 'terörün her türlüsünü kınadığını' ifade etmişti. 7 Ocak Çarşamba günü, Paris'teki Charlie Hebdo dergisine bir saldırı düzenlenmiş ve 12 kişi öldürülmüştü.

Saldırganların kimliği kısa zamanda tespit edilmiş ve saldırının Cezayir asıllı Fransa vatandaşı iki kardeş tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı. Dün, iki kardeş, yeni bir saldırı yapıp bir kadını rehin almıştı. Dünyanın canlı yayında izlediği yakalama operasyonunda Kouachi kardeşler öldürülmüştü. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Fransa'nın Başkenti Paris'te yarın yapılacak dayanışma yürüyüşüne katılacak.

Ayrıntılar geliyor

ETİKETLER

ahmet davutoğlufransaparishaber

İlgili Haberler

Rehine krizi kanlı bitti; 4 rehine hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'te bir süpermarkette Kouachi kardeşlerin serbest bırakılması için yapılan rehine eylemine düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü

Cumhurbaşkanı Hollande, Paris'teki çifte rehine krizini böyle takip etti

Fransa'da Kouachi kardeşler ve bir süpermarketteki rehine krizini Cumhurbaşkanı François Hollande, Elysee Sarayı'nda takip etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24