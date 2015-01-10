Davutoğlu, Paris'te Charlie Hebdo katliamını protesto yürüyüşüne katılacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu 12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo dergisi baskını ve 4 rehinenin hayatını kaybettiği çifte kriz sonrası yarın Paris'te yapılacak yürüyüşe katılmak için Fransa'ya gidiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 12 kişinin öldürüldüğü Charlie Hebdo mizah dergisine yönelik saldırıyı ve dün yaşanan rehine krizini kınamak için Pazar günü başta Paris olmak üzere ülke genelinde gösterilerin yapılacağını söylemişti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Davutoğlu, Fransız hükümetinin daveti üzerine başkent Paris'te yaşanan saldırılara tepki olarak düzenlenecek "Terörü Telin ve Fransız Halkı ile Dayanışma Yürüyüşü"ne katılacak.

Türkiye Charlie Hebdo saldırısının yapıldığı gün 'terörün her türlüsünü kınadığını' ifade etmişti. 7 Ocak Çarşamba günü, Paris'teki Charlie Hebdo dergisine bir saldırı düzenlenmiş ve 12 kişi öldürülmüştü.

Saldırganların kimliği kısa zamanda tespit edilmiş ve saldırının Cezayir asıllı Fransa vatandaşı iki kardeş tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı. Dün, iki kardeş, yeni bir saldırı yapıp bir kadını rehin almıştı. Dünyanın canlı yayında izlediği yakalama operasyonunda Kouachi kardeşler öldürülmüştü.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Fransa'nın Başkenti Paris'te yarın yapılacak dayanışma yürüyüşüne katılacak.