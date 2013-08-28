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Kültür-Sanat

Paris Cité Internationale des Arts misafir sanatçı başvuruları sürüyor

2029 yılına dek kesintisiz devam edecek misafir sanatçı programına katılacak sanatçılar, 7 kişilik seçici kurul tarafından belirleniyor

28 Ağustos 2013 16:51

Paris Cité Internationale des Arts misafir sanatçı programının Ekim-Aralık2013 dönemi için başvurular kabul edilmeye başladı.

2029 yılına dek kesintisiz devam edecek misafir sanatçı programına katılacak sanatçılar, 7 kişilik seçici kurul tarafından belirleniyor. Paris'te yer alan Cité Internationale des Arts, ev sahipliği yaptığı 350 sanatçıya tahsis ettiği kişisel atölyelerde iki aydan bir yıla kadar süreyle konaklama imkânı sağlıyor. Bünyesindeki sergi salonları, prova odaları, konser ve gösteri alanlarının yanı sıra çeşitli atölyelerle de sanatçılara kendilerini geliştirme ve aktif üretim fırsatı sunuyor.

Ekim-Aralık 2013 dönemi misafir sanatçı programına katılmak isteyen sanatçıların başvurularını 30 Ağustos 2013 Cuma günü saat 17:00'ye kadar e-posta yolu ile citedesarts@iksv.org adresine iletmesi gerekiyor.

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