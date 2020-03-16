Paris Büyükelçisi duyurdu: Vatandaşların Türkiye'ye dönüş başvuruları bugün 17.00'ye kadar sürecek, yarın tahliye gerçekleşecek

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen Türk vatandaşlarının nasıl geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Musa, Türkiye'ye gelmek üzere yapılan başvuruların bugün saat 17.00'ye kadar alınacağını, yarın da Türkiye'ye tahliyenin gerçekleşeceğini söyledi.

NTV'ye konuşan Musa, yeni tip Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönüş yapmak için başvuran kişi sayısının 3 bin civarında olduğunu söyledi. Musa, "Ağırlıklı olarak 200’ü Paris bölgesinden. Başvurular bugün 17’ye kadar alınmaya devam edilecek. Yarın da bu vatandaşlarımızın belirlenecek saatlerde kalkacak uçaklarla Türkiye’ye tahliyesi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kimler gelebilecek?

Paris Büyükelçisi Musa, Fransa'da yerleşik oturma çalışma izni olan vatandaşların dönüş izni alma kapsamına girmediğini söyledi. Musa, "Çok çok istisnai haller varsa onlar değerlendiriliyor. Cenaze durumları gibi ama öncelikle bu öğrenciler ve kısa bir süreliğine turist olarak buralara gelmiş vatandaşlarımızı ilgilendiriyor." dedi.

Musa, açıklamalarına şöyle devam ett: "Kaç uçak kalkacak hangi merkezlerden kalkacak onu şu an için söylemek mümkün değil. Çünkü toplam sayı henüz belli değil. 17:00'ye kadar kayıt alınmaya devam ediliyor. Nihai sayı tespit edildikten sonra merkez bakanlıklarımız belirleyecek."