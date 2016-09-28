Paris Belediyesi tamamen çıplaklar için kamp kuruyor!

Natürizm, yani çıplak yaşama isteği, Parisliler arasında oldukça yaygın olsa da halka açık yerlerde çıplak gezmenin cezası 15.000 Euro ile 1 yıl hapis cezası arasında gidip geliyor. Bu duruma yönelik bir alternatif Paris Belediye Meclisi’nin oylaması sonucunda ortaya çıktı. Buna göre, halkın tamamen çıplak olarak zaman geçirebilmesi amacıyla özel bir alan tasarlanacak. Belediye başkan yardımcısı Bruno Julliard'ın açıklamasına göre önümüzdeki yaz kullanıma açılacak olan alan büyük olasılıkla şehir dışına ve bir göl kenarına kurulacak.

Paris’te çıplak gezebilmek için başka alternatifler de bulunuş durumda. Mesela şehirdeki bir yüzme havuzu haftanın iki gününü çıplaklar için ayırmış durumda. Böyle günlerden birinde havuza gelenlerin sayısının 150'yi geçtiği ifade edilmiş. Ancak bu da yeterli gelmiş ki talepler devam etmiş.

Tüm bunların ışığında Yeşiller Partisinin teklifiyle oylanan 'çıplaklara özel alan' önerisinin kabul edilmesinin ardından, bu ihtiyaç da giderilmiş olacak.