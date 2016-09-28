T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Paris Belediyesi tamamen çıplaklar için kamp kuruyor!

Paris Belediye Meclisi’nin oylaması sonucunda halkın tamamen çıplak olarak zaman geçirebilmesi amacıyla özel bir alan tasarlanması kararlaştırıldı

28 Eylül 2016 01:19

Natürizm, yani çıplak yaşama isteği, Parisliler arasında oldukça yaygın olsa da halka açık yerlerde çıplak gezmenin cezası 15.000 Euro ile 1 yıl hapis cezası arasında gidip geliyor. Bu duruma yönelik bir  alternatif Paris Belediye Meclisi’nin oylaması sonucunda ortaya çıktı. Buna göre, halkın tamamen çıplak olarak zaman geçirebilmesi amacıyla özel bir alan tasarlanacak. Belediye başkan yardımcısı Bruno Julliard'ın açıklamasına göre önümüzdeki yaz kullanıma açılacak olan alan büyük olasılıkla şehir dışına ve bir göl kenarına kurulacak.

Paris’te çıplak gezebilmek için başka alternatifler de bulunuş durumda. Mesela şehirdeki bir yüzme havuzu haftanın iki gününü çıplaklar için ayırmış durumda. Böyle günlerden birinde havuza gelenlerin sayısının 150'yi geçtiği ifade edilmiş. Ancak bu da yeterli gelmiş ki talepler devam etmiş.

Tüm bunların ışığında Yeşiller Partisinin teklifiyle oylanan 'çıplaklara özel alan' önerisinin kabul edilmesinin ardından, bu ihtiyaç da giderilmiş olacak.

 

 

ETİKETLER

parisçıplaklar kampıçıplaklıkplaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24